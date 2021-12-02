التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم خلال تشرين الأول الماضي

2021/12/02 | 10:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الاول الماضي بنسبة (0.4%)، فيما أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع أيضاً بنسبة (6.8%).وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، إن “الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة، مستمر في رصده الرقمي لحركة الأسعار بالأسواق المحلية العراقية، وقد أظهر التقرير النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول الماضي، ارتفاعاً في معدل التضخم الشهري والسنوي”، مبيناً أن “المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعاً في الأسعار الشهرية، والتي كان لها التأثير على معدل التضخم، تمثلت بقسم السلع والخدمات المتنوعة، الذي شهدت أسعاره ارتفاعاً بنسبة (4.2%)، متأثرة بالارتفاع النسبي لأسعار […]

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