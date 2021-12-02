تنويه لتفجير سيحدث اليوم في البصرة - عاجل

2021/12/02 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت قيادة عمليات البصرة، اليوم الخميس، تنويها بشأن تفجير مسيطر عليه سيحدث اليوم وغدا في المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز معالجة سرية الهندسة العسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة، ستقوم بتفجير مسيطر علية لمخلفات حربية في مناطق شط العرب الشلامجة من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا ليومي ٢-٣ /١٢/ ٢٠٢١، لذا أقتضى التنويه".

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