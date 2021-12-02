2021/12/02 | 10:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني حقق فريق ريال مدريد فوزاً ثميناً على حساب نظيره أتلتيك بيلباو، بهدف دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من الليجا، على ملعب ” سانتياجو برنابيو “.ورفع ريال مدريد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ريال يعزز موقعه في الصداره بفوز ثمين على بيلباو المركز الخبري الوطني.

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