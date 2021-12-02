حاجة العراق من المياه تفوق الـ50 مليار متر مكعب.. وايراداته اقل من 25 مليار متر مكعب فقط!

2021/12/02 | 10:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

من المتوقع ان تنخفض ايرادات المياه في العام 2035، 25 مليار متر مكعب فقط، وهو مايمثل 25% فقط من كمية المياه الواردة للعراق خلال 2019، في الوقت الذي يبلغ استهلاك العراق للمياه سنويًا اكثر من 50 مليار متر مكعب.

وبحسب بيانات لمؤسسة عراق المستقبل للبيانات إنه “في عام 2019 بلغت ايرادات العراق الكلية من المياه بحدود 100 مليار متر مكعب وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف المعدل الطبيعيل لايرادات المياه خلال السنوات العشر الماضية”.

ويقول مدير المؤسسة منار العبيدي انه “بالرغم من هذا الكم الهائل من المياه الا ان غياب الاستراتيجيات المائية والامن الغذائي والاستفادة من المياه جعلت من هذه الوفرة الكبيرة من المياه هباء منثورا”.

واوضح ان “ايرادات المياه هذه السنة قد تصل الى 35 مليار متر مكعب والمتوقع أن تصل الى سنة 2035 الى اقل من 25 مليار متر مكعب بعد ان كان نهر دجلة لوحده يجهز العراق بهذه الكمية”.

واضاف: “قبل ان نرمي مشاكلنا على الدول الجوار يجب ان نحاسب الحكومات المتعاقبة على عدم تنفيذها لسياسات الادارة المالية والاستراتيجيات المهمة التي كان من المفترض ان تستغل الوفرات التي حدثت للمياه في كثير من السنوات السابقة وتعمل على انشاء مخزون استراتيجي للمياه من خلال انشاء المزيد من السدود وادارة المياه بشكل اكثر فعال”.وتابع: “نقطة اخرى تضاف الى فشل الحكومات السابقة في ادارة ملف قد يكون الاهم للعراقيين كونه يمس الامن المائي والغذائي ومازالت الاطراف ترمي بفشلها على مؤامرات خارجية واطراف خارجية وتنسى المقولة التي تقول“الضعيف وحده هو من يكون عرضة للكمات”.

وبينما ستكون كمية المياه في 2035 فقط 25 مليار متر مكعب، تبلغ حاجة العراق الحالية اكثر من 50 مليار متر مكعب، وفي المستقبل ترتفع مع زيادة عدد النسمات، مايعني ان ايرادات المياه قد تكون حينها تعادل اقل من 40% فقط مقارنة بالحاجة الاستهلاكية.

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