التخطيط: ارتفاع معدل التضخم خلال تشرين الأول الماضي

2021/12/02 | 10:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الاول الماضي بنسبة (0.4%)، فيما أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع أيضاً بنسبة (6.8%).وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان، إن “الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة، مستمر في رصده الرقمي لحركة الأسعار بالأسواق المحلية العراقية، وقد أظهر التقرير النوعي للرقم القياسي […]

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