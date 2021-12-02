أليك بالدوين يعلن بأول مقابلة رسمية له منذ حادثة إطلاق النار: لم أضغط على الزناد

2021/12/02 | 10:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى الممثل أليك بالدوين أول مقابلة رسمية له، مع شبكة ABC، منذ حادثة إطلاق النار بموقع تصوير فيلم "Rust"، وأعلن أنه "لم يضغط على الزناد" في حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة المصورة، هالينا هوتشينز، وأصابت المخرج جويل سوزا.

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