القضاء يرد على المنتقدين: ملزمون بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة

2021/12/02 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن (محكمة الاحوال الشخصية) ملزمة بتصديق عقد الزواج الواقع خارج المحكمة بتوفر شروط تعرض على القاضي المختص ولا يجوز لها قانونا أن تمتنع عن ذلك.وذكر المركز الاعلامي في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “المادة العاشرة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل …

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