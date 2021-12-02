2021/12/02 | 10:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت صادرات العراق النفطية بنسبة 5%، خلال شهر تشرين الثاني الماضي، مع ارتفاع حصة العراق إلى 4.193 مليون برميل في اليوم.وذكرت بيانات لوزارة النفط العراقية، أن صادرات نفط البلاد باستثناء اقليم كردستان “بلغت 3.273 مليون برميل في اليوم مقابل 3.120 مليون برميلا باليوم في تشرين الاول الماضي وبارتفاع بلغ 4.9% على أساس شهري، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 5% خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادرات العراق النفطية ترتفع بنسبة 5% خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).