التخطيط تعلن إرتفاع التضخم لشهر تشرين الاول

2021/12/02 | 10:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الاول الماضي بنسبة (0.4%)، فيما أشارت إلى إرتفاع معدل التضخم السنوي بنسبة (6.8%).وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة، مستمر في رصده الرقمي لحركة الأسعار بالأسواق المحلية العراقية، …

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