2021/12/02 | 10:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع المدني تنتشل جثة سائق ويسعف الاخر نتيجة اصطدام عجلتين ببغداد المركز الخبري الوطني.

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