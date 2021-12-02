النفط تكشف خططها لإدارة 10 حقول وتصدير 6 ملايين برميل يوميًا

2021/12/02 | 10:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت شركة النفط الوطنية، أنّها تخطط مع ارتفاع معدلات القدرة التصديرية للنفط الخام عبر ميناء البصرة، إلى مضاعفتها من 3.2 ملايين برميل إلى 6 ملايين برميل يوميًا عام 2025.

بدأت عملية إنتاج النفط الخام في حقل الفيحاء بطاقة 20 ألف برميل يوميًا

وقال المدير العام لشركة نفط البصرة، خالد حمزة الشرع، في مؤتمر صحفي، تابعه "ألترا عراق"، إن "هناك عشرة حقول منتجة للنفط في البصرة، منها 6 ضمن عقود التراخيص النفطية لكبريات الشركات العالمية، بينما تقوم شركته بادارة اربعة حقول عملاقة".

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وأضاف الشرع أن "شركة النفط الوطنية أعدت خطتين متداخلتين، الأولى سنوية، والثانية خمسية لإدارة الحقول العشرة والتي تنتج حاليًا بحدود 2.9 مليون برميل يوميًا"، مشيرًا إلى أن "طاقة التصدير لهذه الحقول، إضافة إلى حقول ميسان وذي قار عبر موانئ البصرة بلغت 3.2 ملايين برميل يوميًا".

وكشف الشرع، عن "خطط الشركة الوطنية للوصول إلى 6 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2025، وذلك بعد دخول ثلاثة أنابيب عملاقة بطاقة 3 ملايين برميل يوميًا وسعة 48 انجا لنقل النفط الخام من مستودعات الرميلة والبرجسية إلى موانئ البصرة والعمية".

وأوضح الشرع أن "الخطة الخمسية تتضمن إحالة عدد من المشاريع الإنتاجية العملاقة على كبريات الشركات العالمية لغرض تشييد محطات لإنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وعقود ستراتيجية عملاقة في مجالات النفط، والطاقة المتجددة"، مستذكرًا التعاقد مع شركة توتال إينيرجيز الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية ضمن هذه الخطة".

وتابع خالد الشرع، "بدأت عملية إنتاج النفط الخام في حقل الفيحاء بطاقة 20 ألف برميل يوميًا"، مشيرًا إلى "زيادة متوقعة تصل إلى 40 ألف برميل خلال الأشهر المقبلة".

ولفت إلى أن "شركته مستمرة في مشاريع زيادة الطاقة الإنتاجية وصولًا للمستهدف في خطة الوزارة بإنتاج الخام إلى 3.2 برميل يوميًا مطلع عام 2022 مع الأخذ بعين الاعتبار التزام العراق بقرارات أوبك التي سوف تتمخض عن اجتماعها المقبل في ظل ضغوط المتغيرات الكثيرة لفيروس كورونا والمتحول أوميكرون".

وبشأن الحقول المشتركة بين دول الجوار إيران والكويت، أشار إلى "توصل العراق والكويت بالمدة الماضية إلى تشكيل لجنة عالية المستوى من جميع الوزارات وشركة النفط الوطنية"، موضحًا أن "المفاوضات قطعت شوطًا كبيرًا وتم تحديد الاستشاري الأجنبي لوضع المعايير والحقوق الاستثمارية لكل بلد وفقًا لتحليل المعلومات لأصدار القرار النهائي قبل الاتفاق على الخطوات".

أما مع إيران، فقد أوضح أن "هناك تفاوضًا لتقريب وجهات النظر بشأن مسألة استثمار الحقول المشتركة من خلال الاتفاق على لجنة مشتركة تمثل الطرفين لتأسيس اتفاق مستقبلًا".

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