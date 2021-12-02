تعرف على وجهات رحلات الخطوط الجوية العراقية ليوم غد

2021/12/02 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الخميس، جدول رحلاتها ليوم غد الجمعة.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وبحسب جدول نشرته الوزارة اطلع عليه "ناس" (2 كانون الأول 2021)، فأن عدد الرحلات ليوم غد الخميس، بلغ أكثر من 45 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

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