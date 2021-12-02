2021/12/02 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية تزف بشرى للمراتب في وزارتي الدفاع والداخلية (وثيقة)

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