ارتفاع معدل التضخم خلال تشرين الاول الماضي في العراق

2021/12/02 | 10:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الاول الماضي بنسبة (0.4%)، مقارنة مع شهر ايلول الذي سبقه.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "معدل التضخم السنوي، هو الاخر شهد ارتفاعا بنسبة (6.8%)، بالمقارنة مع شهر تشرين الاول من عام ٢٠٢٠".

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي، للوزارة عبدالزهرة الهنداوي ، قوله ، ان "الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، مستمر في رصده الرقمي لحركة الاسعار في الاسواق المحلية العراقية، وقد اظهر التقرير النوعي للرقم القياسي لاسعار المستهلك لشهر تشرين الاول الماضي، ارتفاعا في معدل التضخم الشهري والسنوي".

وأضاف، ان "المجاميع السلعية التي كانت الاكثر ارتفاعا في الاسعار الشهرية، والتي كان لها التأثير على معدل التضخم، تمثلت بقسم السلع والخدمات المتنوعة، الذي شهدت اسعاره ارتفاعا بنسبة (4.2%), متأثرة بالارتفاع النسبي لاسعار الذهب، كما سجلت اسعار قسم الصحة ارتفاعا بنسبة (0.9%)، وارتفعت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة (0.5%)، نتيجة ارتفاع مجموعة الاثاث، والتجهيزات بنسبة (0.8%)، ومجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%).

واشار الى، ان "اسعار اقسام الاغذية والمشروبات غير الكحولية والترفيه والثقافة، سجلت ارتفاعا طفيفا، بلغ (0.2%)، عازيا ارتفاع اسعار قسم الاغذية الى ارتفاع اسعار اللحوم بنسبة (2.3%)، ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة (0.9%)، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة (0.2%)، فيما ارفعت اسعار مجموعتي الزيوت والدهون والسكر والمنتجات السكرية بنسبة (0.1%)، اما قسم التعليم، فقد سجل ارتفاعا بنسبة (0.1%).

وكان معدل التضخم الشهري لشهر ايلول المنصرم ارتفع بنسبة (0.7%).



مقارنة بشهر اب.

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