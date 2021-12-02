البرنامج الوطني لتنمية الحنطة يطبق التقنيات العلمية في احد حقول كربلاء

2021/12/02 | 10:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء/نينا/ طبق البرنامج الوطني لتنمية الحنطة في العراق التقنات العلمية للوصول الى الادارة المتكاملة في احد حقول كربلاء بحسب منسق البرنامج المهندس مهدي وحيد .وقال وحيد " من اجل ان يكون العمل الزراعي نموذجيا يجب ان تطبق كل التقنات العلمية الموصى بها في اي حقل للوصول على الادارة المتكاملة لاي محصول حيث تم طبق البرنامج الوطني لتنمية الحنطة في كربلاء كافة التقنات العلمية في حقل المزارع المتميز صدام حمادي شذر ضمن الرقعة الجغرافية لشعبه زراعة الامام عون".وأوضح " بعد حصاد محصول الحنطة في الموسم السابق بدأنا بالحراثة والتنعيم وإدخال تقنية التسوية الليزرية من خلال استخدام جهاز التسوية وبعد ذلك تم زراعه الحقل بالدورة الصيفية بأحد المحاصيل البقولية وهو محصول الماش وبعد حصاد المحصول تم إضافة المجموعة الخضرية المتبقية مع محاصيل العلف للاستفادة منها في فترات تشح فيها الأعلاف ./انتهى

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