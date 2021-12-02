عين العقل - عبدالله احمد التميمي

2021/12/02 | 11:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالله_احمد_التميمي اذا كانت العيون هي نوافذ الروح والنفس، فأن العقل مستودع الذاكرة وجوهر القوى الادراكية التي تستخدم الطاقة العقلية في استدعاء الصور المخزنة وتخيل المشاهد بعين العقل، كما يتضمن العقل ايضاً مهارات التفكير ومعالجة الانفعالات والمشاعر الحسية، وردة الفعل اتجاه سيمائية الإنتاج التعبيري للأشكال والرموز المرئية بالعين المجردة، والغير مرئية من جوانب السياق الاجتماعي والتاريخي للإنسان، ليتم بعد ذلك صقل التجرب ......





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