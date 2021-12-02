2021/12/02 | 11:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ucwc-8IImM8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمية هلكورد سكران تعد أكبر وأجمل محمية طبيعية في العراق وإقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محمية هلكورد سكران تعد أكبر وأجمل محمية طبيعية في العراق وإقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).