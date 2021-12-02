الاعرجي يجدد حرص الحكومة العراقية على تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات القتالية نهاية العام الحالي

2021/12/02 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي حرص الحكومة العراقية على تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات القتالية الأجنبية نهاية العام الحالي.واكد الأعرجي خلال استقباله قائد بعثة حلف الناتو في العراق مايكل انكر، ان الحكومة تعتزم تنفيذ مخرجات الحوار … Readmore

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