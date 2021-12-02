الكاظمي يبارك لمنتخب شباب العراق فوزهم ببطولة غرب آسيا للشباب

2021/12/02 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، منتخب شباب العراق بإحرازهم بطولة غرب آسيا للشباب.وقال الكاظمي مغرداً “نبارك لمنتخب شباب العراق فوزه ببطولة غرب آسيا، ووجهنا بتكريمهم بما يليق بإنجازهم”.وأضاف، “الفوز فرصة لشحذ الهمم نحو بناء قدرات عراقية رياضية ترفع … Readmore

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