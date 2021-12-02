ميقاتي ينقل رغبة فرنسا بإستقالة قرداحي

2021/12/02 | 11:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتكون استقالة قرداحي ورقة بيد ماكرون في حواره مع السعوديين في الملف اللبناني.

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