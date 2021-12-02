بعد انخفاضه خلال شهر واحد.. مؤشر التضخم في العراق يعاود الارتفاع

2021/12/02 | 11:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

عاود مؤشر التضخم ليرتفع في العراق بعد ان انخفض في الشهر الماضي، حيث اعلنت وزارة التخطيط العراقية ارتفاع نسبة التضخم بنسبة (0.4%) في العراق خلال شهر الاول الماضي مقارنة بشهر ايلول، الذي سجل انخفاضا بنسبة0.7% مقارنة بشهر اب.

وذكرت الوزارة في بيان، ان “معدل التضخم لشهر تشرين الاول الماضي ارتفع بنسبة (0.4%) مقارنة مع شهر ايلول الذي سبقه، فيما شهد معدل التضخم السنوي، هو الاخر ارتفاعاً بنسبة (6.8%)، بالمقارنة مع شهر تشرين الاول من عام ٢٠٢٠”.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، ان “الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، مستمر في رصده الرقمي لحركة الأسعار في الاسواق المحلية العراقية، وقد اظهر التقرير النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الاول الماضي، ارتفاعا في معدل التضخم الشهري والسنوي”، لافتاً إلى ان “المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعاً في الاسعار الشهرية، والتي كان لها التأثير على معدل التضخم، تمثلت بقسم السلع والخدمات المتنوعة”.

وشهدت اسعار المجاميع السلعية المذكورة ارتفاعا بنسبة (4.2%), متأثرة بالارتفاع النسبي لأسعار الذهب، وفقاً للهنداوي.

كما سجلت أسعار قسم الصحة ارتفاعا بنسبة (0.9%)، وارتفعت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة (0.5%)، نتيجة ارتفاع مجموعة الأثاث، والتجهيزات بنسبة (0.8%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%).

وأشار الهنداوي الى ان اسعار اقسام الأغذية والمشروبات غير الكحولية والترفيه والثقافة، سجلت ارتفاعا طفيفا بلغ (0.2%)، عازياً ارتفاع أسعار قسم الأغذية الى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة (2.3%)، ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة (0.9%)، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة (0.2%)، فيما ارفعت اسعار مجموعتي الزيوت والدهون والسكر والمنتجات السكرية بنسبة (0.1%).

اما قسم التعليم، فقد سجل ارتفاعا بنسبة (0.1%)، وفقاً لبيان وزارة التخطيط العراقية.

يشار إلى ان معدلات التضخم تشهد ارتفاعاً مستمراً، حيث ارتفع معدّل التضخم الشهري لشهر أيلول المنصرم بنسبة (0.7%) مقارنة بشهر آب الذي سبقه.

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