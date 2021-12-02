رئيس المكسيك يعلن السيطرة على وباء كورونا

2021/12/02 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، السيطرة على وباء كوفيد-19 في بلاده.وقال الرئيس المكسيكي أمام حشد تجمع في الساحة الرئيسية بالعاصمة بمناسبة الذكرى الثالثة لتشكيل حكومته: “هناك 86 […]

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