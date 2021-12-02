2021/12/02 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني رفض المصري محمد صلاح نجم ليفربول التعليق على اختياره سابع العالم في سباق الكرة الذهبية لعام 2021 الذي توج به الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة السابعة في تاريخه.وعقب فوز “الريدز” أمام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بكلمتين محمد صلاح يعلق على اختياره سابع العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكلمتين محمد صلاح يعلق على اختياره سابع العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكلمتين محمد صلاح يعلق على اختياره سابع العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).