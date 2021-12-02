2021/12/02 | 12:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف ائتلاف دولة القانون، عن مستجدات الاجتماع المرتقب، الذي من المقرر ان يجمع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع الاطار التنسيقي، في العاصمة بغداد اليوم الخميس (2 كانون الأول 2021).وقال عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي: إن “هذا اللقاء … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطار التنسيقي يعلن استضافة السيد الصدر في بغداد بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطار التنسيقي يعلن استضافة السيد الصدر في بغداد بعد صدور النتائج النهائية للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).