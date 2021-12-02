صالح: البرلمان الجديد يكتسب أهمية “استثنائية”

2021/12/02 | 12:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رأى رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، برهم صالح، اليوم الخميس، أن البرلمان الجديد يكتسب أهمية وصفها بـ”الاستثنائية”.وذكر إعلام رئيس الجمهورية، في بيان، أن “الرئيس صالح، استقبل وفداً ضمَّ نواباً مستقلين، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد”.وأضاف، أن “اللقاء بحث الاستحقاقات الوطنية المقبلة، حيث تمّ التأكيد على أن استقرار البلد وحماية أمن المواطنين […]

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