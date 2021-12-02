ائتلاف الوطنية يرفض نتائج الانتخابات ويحذر من اعتمادها !

2021/12/02 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد

علاوي، الخميس، رفضه القاطع للنتائج

التي اعلنتها مفوضية الانتخابات,،

محذرا من ان اعتمادها سيكرس الانقسام

السياسي والشعبي القائم ويزيد الأوضاع

سوءًا وتعقيدا في جميع المجا

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