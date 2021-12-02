النزاهة تضبط معاملات وسندات تجهيز حنطة لمخالفتها الضوابط والتعليمات

2021/12/02 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الخميس، عن ضبط مُعاملاتٍ وسندات صرفٍ

خاصَّةٍ بتجهيز الحنطة العلفيَّة،

مُوضحةً أنَّ العمليَّة جاءت على

خلفيَّة وجود شبهة ارتكاب مُخالفاتٍ

لمعايير التجهيز.

دائرة ا

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