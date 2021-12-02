2021/12/02 | 12:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 2 كانون الأول 2021، وفداً ضمَّ نواباً مستقلين، حيث جرى بحث الأوضاع العامة في البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث الاستحقاقات الوطنية المقبلة، حيث تمّ التأكيد على أن استقرار البلد وحماية أمن المواطنين أولوية قصوى، والشروع في عملية إصلاحات واستكمال الملفات المتعلقة بالأوضاع المعيشية والخدمية المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين.

وأكّد الرئيس برهم صالح، أن مجلس النواب الجديد يكتسب أهمية كبيرة واستثنائية كونه جاء بعد انتخابات مبكرة استجابةً لرأي عام وطني واسع يطالب بالإصلاح وتحسين الأوضاع العامة في البلد، وذلك يستدعي تكاتف الجميع ورص الصف الوطني من أجل الشروع في هذه الاستحقاقات الكبرى، وتشكيل حكومة مقتدرة فاعلة تعكس تطلعات العراقيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برهم صالح يستقبل وفداً ضم نوابا مستقلين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برهم صالح يستقبل وفداً ضم نوابا مستقلين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).