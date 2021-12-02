علاوي يعلن رفضه القاطع لنتائج الانتخابات ويحذر من اعتمادها

2021/12/02 | 12:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، الخميس، رفضه القاطع للنتائج التي اعلنتها مفوضية الانتخابات, محذرا من ان اعتمادها سيكرس الانقسام السياسي والشعبي القائم ويزيد الأوضاع سوءًا وتعقيدا في جميع المجالات.وذكر الائتلاف في بيان: ان “جميع المؤشرات السلبية السابقة التي … Readmore

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