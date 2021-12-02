2021/12/02 | 12:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، اسباب توحيد اللوحات، فيما اشارت الى انتاجها سيكون بأيادٍ عراقية.وقال المتحدث باسم المديرية العميد حيدر كريم للوكالة الرسمية وتابعه “المركز الخبري الوطني” : ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرور توضح أسباب توحيد اللوحات في جميع المحافظات المركز الخبري الوطني.

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