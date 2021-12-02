كيف تكتسب عادة روتينية وتحافظ عليها في 5 خطوات فقط؟

2021/12/02 | 12:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجد البعض أن اكتساب عادات إيجابية كالاستيقاظ مبكرًا أو ممارسة التمارين الصباحية أمرًا صعبًا، لكنه ليس كذلك في الواقع..إليك بعض الخطوات التي تقدمها كاتي ميلكمان، وهي مختصة في علم السلوك، من كتابها How to Change، حتى تكون على الطريق الصحيح.

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