توجيه جديد من الداخلية بشأن التحويل من الملاك العسكري للمدني - عاجل

2021/12/02 | 12:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، توجيها جديدا بشأن تحويل المنتسبين من الملاك العسكري للمدني.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "من خلال المتابعة المباشرة من قبل الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي وبعد ورود كتاب وزارة المالية ذي العدد (١٠٦٦٥١) في ٢٠٢١/١١/٢٩ والمتضمن الرأي القانوني للوزارة أعلاه بالمضي بالإجراءات الخاصة بتحويل منسوبي وزارتنا من حملة الشهادات من الملاك العسكري إلى المدني".

وتابع البيان، إن "الوكيل الاقدم للداخلية وجه مديرية إدارة الموارد البشرية باكمال البيانات المطلوبة فوراً وإجابة وزارة المالية ليتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالحذف والاستحداث" .

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