السلطات الروسية تعتقل

2021/12/02 | 12:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الخميس، أنها اعتقلت ثلاثة جواسيس أوكرانيين، كان أحدهم يحضر لهجوم بالمتفجرات، وذلك في أوج التوتر بين البلدين.

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