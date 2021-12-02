رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي: رغبة فرنسية باستقالة وزير الاعلام جورج قرداحي

2021/12/02 | 12:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحيفة “القبس” الكويتية، بأن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يكثف التواصل مع وزير الإعلام جورج قرداحي والقوى المعارضة لاستقالته، ناقلا إليهم رغبة فرنسية باستقالة قرداحي.وقالت الصحيفة، إن “اجتماعا سيحصل ضمن الفريق، الذي ينتمي إليه قرداحي يبحث في إقناع … Readmore

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