2021/12/02 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 49 دقيقة

رئيس الجمهورية: البرلمان الجديد يكتسب أهمية استثنائية

منذ 13 ساعة

الحكيم والعبادي يدعوان المحكمة الاتحادية إلى النظر بجدية بالطعون

منذ 21 ساعة

رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تكاتف الجميع والشروع بالاصلاحات في مختلف القطاعات

منذ 21 ساعة

تعرف على الاصوات النهائية لمرشحي “تقدم” في بغداد

منذ يوم واحد

بعد اعلان النتائج النهائية..



تعرف على عدد أصوات مرشحي “تقدم” في الأنبار

منذ يوم واحد

العراق يحصل على قرار عربي يثمن إقراره لقانون تعويض الناجيات

منذ يومين

أول تعليق من قوى الإطار التنسيقي بعد إعلان النتائج النهائية

منذ يومين

مقررات مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت اليوم برئاسة الكاظمي

منذ يومين

وزير الاتصالات: التأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني

منذ يومين

المالكي والنجيفي يناقشان تداعيات ازمة نتائج الانتخابات البرلمانية

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأصوات النهائية لمرشحي “تقدم” في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأصوات النهائية لمرشحي “تقدم” في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).