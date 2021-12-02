عَمَلِيَّات بَغْدَاد: عدد من مروجي المواد المخدرة في قبضة قواتنا الأمنية

2021/12/02 | 12:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الإعلام الأمني، ان قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، القت القبض على عدد من مروجي المواد المخدرة.

وذكرت الخلية في بيان ان “قوة من فوج مغاوير الفرقة الـ(15) العامل بأمرة فرقة المشاة الحادية عشرة، تمكنت من القاء القبض على متهممطلوب وفق احكام المادة (28/مخدرات) بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجده في منطقة “الرشاد” شرقي بغداد، ضبط بحوزته (3)غرام كرستال وبندقية كلاشنكوف مع ميزان الكتروني وادوات تعاطي مختلفة الأنواع”.

واضافت “كما نفذت الفرقة الأولى شرطة اتحادية عدد من واجبات البحث والتفتيش في قاطع مسؤوليتها نتج عنها القاء القبض على ستةمتهمين بينهم سارق والاخرين بتعاطي وتجارة المواد المخدرة ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة وأدوات تعاطيهاومصادرة أسلحة غير مرخصة كانت بحوزتهم، في مناطق (الكرادة، والأمين الثانية)”.

واشارت الى “تسليم الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة”.

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