ارتفاع معدل التضخم في العراق خلال تشرين الأول

2021/12/02 | 12:25 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التخطيط، ارتفاع معدل التضخم لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنسبة (0.4%)، فيما أشارت إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع أيضًا بنسبة (6.8%).

وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة، مستمر في رصده الرقمي لحركة الأسعار بالأسواق المحلية العراقية، وقد أظهر التقرير النوعي للرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر تشرين الأول الماضي، ارتفاعًا في معدل التضخم الشهري والسنوي"، مبينًا أن "المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعًا في الأسعار الشهرية، والتي كان لها التأثير على معدل التضخم، تمثلت بقسم السلع والخدمات المتنوعة، الذي شهدت أسعاره ارتفاعًا بنسبة (4.2%)، متأثرة بالارتفاع النسبي لأسعار الذهب، وسجلت أسعار قسم الصحة ارتفاعًا بنسبة (0.9%)، وارتفعت أسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة (0.5%)، نتيجة ارتفاع مجموعة الأثاث، والتجهيزات بنسبة (0.8%)، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)".

وأضاف أن "أسعار أقسام الأغذية والمشروبات غير الكحولية والترفيه والثقافة، سجلت ارتفاعًا طفيفًا، بلغ (0.2%)"، عازيًا "ارتفاع أسعار قسم الأغذية إلى ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة (2.3%)، ومجموعة الخبز والحبوب بنسبة (0.9%)، ومجموعة اللبن والجبن والبيض بنسبة (0.2%)، فيما ارتفعت أسعار مجموعتي الزيوت والدهون والسكر والمنتجات السكرية بنسبة (0.1%)".

وذكر أن "قسم التعليم، سجل ارتفاعًا بنسبة (0.1%)"، موضحًا أن "معدل التضخم الشهري لشهر أيلول/سبتمبر المنصرم ارتفع بنسبة (0.7%).



مقارنة بشهر آب/أغسطس".

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