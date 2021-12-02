الخلية تكشف تفاصيل جديدة عن عملية ملعب الخماسي

2021/12/02 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الخميس، تفاصيل جديدة بشان عملية الملعب الخماسي في محافظة ذي قار.

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وقالت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الأول 2021)، إن "قوة مشتركة من جهاز الأمن الوطني ومديرية قسم شرطة النصر محافظة ذي قار، تتمكن من العثور على كدس عتـاد داخـل ملعب خماسي العائد إلى احد المتهمين الموقوف لدى جهاز الأمن الوطني".

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وأوضحت أن "الكدس احتوى على صواريخ قاذفة ضد الدروع عدد (39) وصواريخ قاذفة ضد الأشخاص عدد (12) وحشوة صاروح قاذفة عدد (26) وقنبرة هاون 82 ملم عدد (11) و صمام تفجير عدد (6) وقاذفة بازوكة وحشوة دافعة عدد (3) وأسلاك تفجير لفة واحدة ومادة تفجير 2 كيلو غرام من مادة C4 و عتاد BKC عدد 145 طلقة وعتاد بندقية كلاشنكوف عدد (2087) طلقة مع جعب عدد (4) وأشرطة عتاد BKC مختلفة الأعداد عدد (8) وشریط عتاد 1207 ملم وكاسيت تسجيل لكاميرا فديو قديم عدد ( 2) وجهازي موترلا مع الشواحن و7صناديق خشب مختلفة الأحجام".

كما أكدت الخلية "التعامل مع المواد المضبوطة وفق السياقات".

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