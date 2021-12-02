المرور: إنتاج اللوحات الجديدة سيكون بأيادٍ عراقية

2021/12/02 | 12:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، اسباب توحيد اللوحات، فيما اشارت الى انتاجها سيكون بأيادٍ عراقية.وقال المتحدث باسم المديرية العميد حيدر كريم في تصريح صحفي، ان “العراق من ضمن الدول التي انضمت الى اتفاقية فيينا الخاصة بالإجراءات المرورية ومن ضمنها الاجازة الدولية وتوحيد اللوحات في جميع المحافظات، لكي تكون مطابقة مع الدول التي […]

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