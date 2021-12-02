الوسط الرياضي يشيد بإحراز لقب غرب آسيا ويدعو لمواصلة العمل

2021/12/02 | 12:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد المحلل الكروي صفوان عبد الغني، أن فوز منتخبنا الشبابي بلقب بطولة غرب آسيا على حساب نظيره اللبناني يعد مكسباً كبيراً رغم المستوى المتواضع الذي ظهر فيه الفريق .وقال عبد الغني في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن " هذا الفوز مكسب كبير سيعطي الثقة للاعبين مستقبلاً " ، مبيناً، أن " الفريق العراقي لم يظهر في المباراة الختامية بالمستوى الذي يعطيك الاطمئنان بانه فريق يعتمد عليه مستقبلاً ليكون رافداً اساسياً لمنتخبنا الاولمبي وهي اقرب فرصة للاعبينا الشباب ومن ثم للمنتخب الوطني".واضاف عبد الغني ان " هذا لايعد تقييماً لادائهم لكن في اخر ثلاث مباريات كان هناك تراجع في المستوى، الأمر الذي يستوجب مراجعة الأخطاء التي حدثت والاستفادة منها لتصحيح وتقويم العمل وبالذات لهذه الفئة ".وختم عبد الغني حديثه، إن " على المدرب مراجعة ما حدث في المباراة النهائية والتي تؤكد ضرورة وجود تدريبات مكثفة بالاضافة الى عمل متواصل مع هذه الفئة وخصوصاً مع فقدان اللاعبين لدوري خاص بالشباب وعدم اشراكهم مع انديتهم بشكل اساسي وهو مايضعف من حظوظهم بالاستمرار بالعمل وتحضيرهم بشكل أمثل".

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