بغداد.. انتشال جثة سائق بعد اصطدام عجلتين اعلى جسر الجادرية (صور)

2021/12/02 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الخميس، انتشال جثة سائق واسعاف اخر

نتيجة اصطدام عجلتين اعلى جسر الجادرية

وسط العاصمة بغداد.

المديرية قالت في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "فرق انقاذ واطفاء الدفا

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