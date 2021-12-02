بينهم امرأة.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في مدينة الصدر

2021/12/02 | 12:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، الوصول إلى منفذي عملية قتل حصلت في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (2 كانون الأول 2021)، إنه "تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الحبيبية من الكشف عن حادث قتل غامض حصل في منطقة حي طارق شرقي بغداد".

واضافت، "ولمجهولية الفاعل ولأهمية الموضوع، تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث واعادة الاجراءات التحقيقية والكشف الموقعي في محل الحادث وجمع الادلة للتوصل الى الجناة، وبعد التحري وجمع المعلومات وتفعيل المصادر التي أثمرت بالتوصل إلى متهمين اثنين وامرأة، ولدى إجراء التحقيق معهم، اعترفوا صراحة بارتكابهم جريمة القتل، حيث تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائياً بالإعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".

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