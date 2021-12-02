ارتفاع اسعار النفط العالمية في ظل توقعات بوقف أوبك+ زيادة الامدادات

2021/12/02 | 12:43 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، في ظل توقعات بأن يوقف تجمع “أوبك+” زيادة الإمدادات وسط تنامي القلق من أن يؤثر انتشار أوميكرون بالسلب على الاقتصاد العالمي ويحد من الطلب على الوقود.وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.7 بالمئة إلى … Readmore

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