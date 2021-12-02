2021/12/02 | 13:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F4hm5TH8Vw8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. الاجتماع يضم كل من الصدر والعامري والخزعلي والفياض والحكيم وهمام حمودي) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. الاجتماع يضم كل من الصدر والعامري والخزعلي والفياض والحكيم وهمام حمودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).