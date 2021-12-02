الصحة العراقية تحذر من دخول المتحور اوميكرون الى البلاد وهو غير مستثى من الدخول اليه

2021/12/02 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة العراقية، من دخول المتحور الجديد أوميكرون الى البلاد، مشيرة الى أن العراق غير مستثى من دخول المتحور ومن الممكن ان يظهر في العراق.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة العراقية، ربى فلاح حسن يوم الخميس (2 … Readmore

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