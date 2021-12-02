2021/12/02 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

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قاآني: نحذر واشنطن من أي تحرك عدواني ضد إيران وردناً سيكون موجعاً

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