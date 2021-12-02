رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي

2021/12/02 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس 2 كانون الأول 2021 في قصر السلام ببغداد، الأمين العام لحزب المشروع الوطني العراقي السيد جمال الضاري حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع العامة في البلد.وأكّد الرئيس برهم صالح، ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين القوى السياسية، للحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش، منوّهاً إلى أهمية توحيد الصفوف والعمل على تلبية تطلعات المواطنين في حياة حرّة كريمة وتحسين الأوضاع المعيشية.

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