الفهداوي لـ(بغداد اليوم): خالد العبيدي مرشح عزم

2021/12/02 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في تحالف عزم، قاسم الفهداوي، اليوم الخميس، عن وجود تفاهمات وحوارات مع بعض الكتل خارج المكون السني لتولي المرشح الفائز خالد العبيدي، رئاسة مجلس النواب، وعدم المضي بتجديد الولاية للرئيس السابق محمد الحلبوسي.وقال الفهداوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "أحد أبرز مرشحي عزم هو النائب خالد العبيدي، والتحالف مصر على ان يكون رئيس البرلمان المقبل منه".وأضاف، أن "حديث تقدم حول ترشيح الحلبوسي للرئاسة لاضير فيه وان كانوا الكتلة السنية الأكثر عددا لكن ذلك لا يعني حصولهم على المنصب".وأكد، أن "هناك دعما من كتل عديدة لمرشح عزم ان كان العبيدي او غيره"، لافتاً إلى ان "الحوارات مستمرة بهذا الشأن".

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