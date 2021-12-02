حول الحقول المشتركة.. نفط البصرة تكشف النقاب عن اتفاق عراقي كويتي

2021/12/02 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت شركة نفط البصرة، اليوم الخميس، عن الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة بين العراق والكويت لتنظيم مسألة الحقول المشتركة.

وقال مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "لجان مشتركة تشكلت بين العراق والكويت تسعى لحل الإشكاليات وتعمل على تنظيم مسألة الحقول النفطية الحدودية المشتركة بين البلدين".

وأضاف أن "تلك اللجان ستعقد اجتماعات لها للوصول لاليات بخصوص استثمار وعمل هذه الحقول"، لافتاً إلى أن "حقل الرميلة الجنوبي هو أحد أهم الحقول التي سيتم الاتفاق عليها".

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