فيديو: اجتماع الصدر بزعماء الإطار التنسيقي في بغداد

2021/12/02 | 13:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقد في منزل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الخميس، اجتماع جمع قوى الاطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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واستقبل الصدر عدد من المسؤولين، قبل البدء بعقد الاجتماع المقرر، للتباحث حول نتائج العملية الانتخابية.

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